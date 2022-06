Avião com destino a Cuba aterrou em segurança em Lisboa

Alexandra Inácio Hoje às 18:21, atualizado às 19:14 Facebook

O avião com destino a Varadero, em Cuba, que esteve mais de uma hora a fazer manobras devido a um problema no trem de aterragem, conseguiu aterrar com sucesso no aeroporto de Lisboa. O Airbus 330-343 da Word2fly descolou por volta das 16.30 horas mas andou círculos sob a região de Mafra para perder combustível e conseguir efetuar uma aterragem segura.

Fonte da Nav Portugal - Navegação Aérea confirmou ao JN que o avião da companhia espanhola "declarou emergência logo à saída de Lisboa" e esteve "em gasto de combustível para poder aterrar".

Depois de ter estado a voar em círculos para perder combustível acabou por aterrar, com sucesso, por volta das 19.15 horas.

O Airbus 330 tem capacidade para mais de 300 passageiros.

O avião descolou às 16.36 horas deste sábado com destino a Varadero, Cuba. A ​​​​​​​viagem tinha um tempo previsto de nove horas.

A declaração de emergência acionou os procedimentos de alerta no aeroporto. Bombeiros e ambulâncias terão sido reforçados e as saídas de emergência estão a postos para qualquer necessidade de evacuação.