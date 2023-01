Altar-palco da Jornada da Juventude vai custar 4,2 milhões de euros

Sofia Cristino Hoje às 17:13 Facebook

O altar-palco onde o Papa Francisco vai celebrar a missa final da Jornada Mundial da Juventude, em agosto deste ano, no Parque Tejo, em Lisboa, vai custar 4,2 milhões de euros, valor a que acresce IVA. A obra foi adjudicada por ajuste direto, de acordo com o contrato publicado no Portal Base.

A cerca de meio ano de Lisboa receber um milhão e meio de jovens para o maior encontro mundial da Igreja Católica, o local onde se vai erguer o altar-palco já está pronto para o início da obra, que deverá arrancar em breve. A empreitada foi adjudicada por ajuste direto à construtora Mota-Engil, que tem 150 dias para executar o projeto após a consignação da obra. Espera-se que a estrutura esteja concluída entre junho e julho deste ano.

O palco multiusos vai ser elevado a nove metros do chão, com uma cobertura metálica que permite que o altar seja visto o mais longe possível. São esperados cerca de um milhão e meio de participantes nos quase 100 hectares de terreno do Parque entre Lisboa e Loures.

O equipamento, onde será instalado o altar, vai ter capacidade para acolher num mesmo momento até 2500 pessoas que farão parte dos eventos que vão acontecer a 5 e 6 de agosto no Parque Tejo. Além da missa, haverá atuação de orquestras e coros, entre outros.

O JN perguntou esta terça-feira à Câmara de Lisboa como justifica o valor do palco, entre outras questões, mas ainda não obteve resposta.