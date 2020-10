Aluno da Escola Alemã de Lisboa infetado com covid-19

Zulay Costa Hoje às 19:45 Facebook

Um aluno da Escola Alemã de Lisboa testou positivo à covid-19, confirmou, esta quarta-feira, o estabelecimento de ensino. Trata-se de um aluno que frequenta o ensino secundário.

Seguindo as indicações da delegada de Saúde, a escola decidiu "mandar, de forma preventiva, as três turmas do mesmo ano escolar para casa", ficando os alunos em "isolamento profilático", explicou fonte oficial do estabelecimento de ensino. Estes estudantes irão ser todos testados de forma progressiva.

Ainda segundo a escola, os alunos das três turmas que estão em isolamento vão começar, na quinta-feira, a ter "aulas à distância".

Este é o segundo caso de um aluno infetado com coronavírus na Escola Alemã de Lisboa. O primeiro foi detetado durante a primeira semana de aula.