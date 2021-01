Ambulâncias acumulam-se à entrada das urgências do Santa Maria

Ana Gaspar Hoje às 19:03 Facebook

Mais de uma dezena de ambulâncias concentravam-se esta tarde à entrada das urgências do Hospital de Santa Maria (Centro Hospitalar Lisboa Norte) com doentes à espera de serem admitidos.

Daniel Ferro, presidente do Conselho de Administração, explicou aos jornalistas que o hospital está a receber doentes que não puderam ser encaminhados para as unidades hospitalares da sua residência, porque estas não estão a receber doentes enviados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), do INEM.

O responsável adiantou ainda que na próxima semana a urgência vai ser alargada, com a contratação de mais duas dezenas de profissinais de saúde.

Anabela Oliveira, diretora do Serviço de Urgência, garantiu, por seu lado, que todos os doentes são avaliados dentro das ambulâncias e admitidos por ordem de gravidade. E que nenhum fica sem acompanhamento médico.