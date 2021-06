Anexo de prédio devoluto ruiu em Lisboa sem causar vítimas

Paulo Lourenço Hoje às 16:41 Facebook

O amexo de um edifício devoluto, situado na zona da Estefânia, em Lisboa, sofreu uma derrocada, ao início da tarde desta segunda-feira, mas, de acordo com fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros, não há vítimas a registar. No local, os operacionais estão, no entanto, a fazer buscas, no sentido de confirmar que ninguém foi atingido.

De acordo com a mesma fonte, a derrocada ocorreu por volta das 14 horas, no anexo do prédio situado no número 10 da Rua Alexandre Braga.

O imóvel estava devoluto e emparedado, pelo que será quase impossível que alguém estivesse no interior. No local, estão 10 bombeiros, apoiados por três viaturas, a par de agentes da PSP e elementos da Proteção Civil. Cerca das 16 horas, os operacionais estavam a passar revista à zona onde ocorreu a derrocada, de forma a confirmar que não existem vítimas.

O prédio tem três andares e, ao que tudo indica, a derrocada terá sido na cobertura.