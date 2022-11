Árvores centenárias arrancadas pelo vento destroem carros em Lisboa

Vários carros estacionados em Alcântara, em Lisboa, sofreram estragos avultados, ao início da tarde desta terça-feira, quando foram atingidos por árvores arrancadas do solo pelo forte vento. Aquela freguesia foi uma das mais afetadas mas a chuva forte que caiu, ainda que por um curto período de tempo, deixou estragos noutras zonas da cidade, nomeadamente na Baixa.

Lisboa foi a zona do país em que mais ocorrências relacionadas com o mau tempo se registaram, de acordo com a Proteção Civil.

Em Alcântara, um fenómeno atmosférico semelhante a um tornado causou a queda de árvores, algumas centenárias, que foram arrancadas pela força do vento. Segundo o presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, David Amaro, o jardim Avelar Brotero ficou completamente destruído.

Outra fonte revelou que a cobertura do armazém do Banco Alimentar contra a Fome, junto à estação de Alcântara Terra, terá sido arrancada pelo vento.

Rua das Pretas inundada

De acordo com o autarca, mais de meia dúzia de automóveis foram atingidos pela queda destas árvores.

O JN tentou fazer um ponto da situação com o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, mas fonte da corporação remeteu informações para mais tarde, tendo em conta a azáfama para acorrer a todas as situações.

A par de Alcântara, a Baixa foi outra das zonas mais atingidas. Na Rua da Prata, um camião derramou cimento no pavimento, que, à mistura com a chuva deixou aquela artéria intransitável.

Também na Rua das Pretas, uma perpendicular à Avenida da Liberdade, se registou uma cheia, que obrigou a fechar algumas lojas.