ASAE entrega calçado apreendido a mercearia social de Santo António

Paulo Lourenço Hoje às 17:27 Facebook

Twitter

Partilhar

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) entregou, na manhã desta segunda-feira, 113 pares de sapatos à Mercearia Social VALOR Humano da Freguesia de Santo António, em Lisboa. Esta doação permitirá agora que as peças de calçado sejam distribuídas pelos fregueses beneficiários deste apoio.

Pedro Portugal Gaspar, Inspetor-Geral da ASAE, explicou que esta ação decorreu no âmbito das práticas de responsabilidade social da autoridade, das quais se destacam as doações de material apreendido e perdido a favor do Estado. Deste modo, os objetos capturados, em vez de destruídos, são entregues a instituições de cariz social que deles necessitem.

Para o presidente da Junta de Freguesia de Santo António, esta doação é particularmente relevante porque permite expandir o apoio, além dos tradicionais produtos alimentares e de outros bens de primeira necessidade.

"É uma importante contribuição, que permite alargar a nossa ajuda aos fregueses, reforçando assim o projeto da mercearia social "Valor Humano", sobretudo nesta altura de maiores dificuldades em que os pedidos de ajuda têm crescido de forma assinalável", adiantou Vasco Morgado ao JN.

"Pago" em moeda virtual

A mercearia "Valor Humano" é um projeto único e diferente, que nasceu em 2016, exclusivamente dirigida aos cidadãos da freguesia com condições socioeconómicas sensíveis, onde é possível escolherem bens alimentares, vestuário, produtos de higiene pessoal, artigos de puericultura, entre outros. De então para cá não parou de crescer e já recebeu, inclusive, a visita e uma doação de géneros, a título particular, do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A diferença para outras estruturas idênticas de apoio social é que ali os bens são trocados por "Santo Antónios", a moeda virtual que é atribuída a cada beneficiário, em função dos seus rendimentos e outras especificidades.

PUB

i