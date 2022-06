Ascensor da Bica: "Nunca tinha visto nada do género na Europa. É único"

Ascensor da Bica percorre uma das encostas mais íngremes de Lisboa, entre Bairro Alto e o Cais de Sodré, há 130 anos e atrai milhares de turistas.

Sarena, natural do Reino Unido, posa ao lado do Ascensor da Bica para mais uma fotografia após a sua primeira viagem num dos ícones de Lisboa. Está fascinada. "Nunca tinha visto nada do género na Europa. É único", observa. Os retratos vão-se repetindo, ao final de cada viagem, sob o olhar deslumbrado de outros tantos turistas que param só para ver um dos transportes mais antigos da capital, a subir e descer pelos carris da Rua da Bica de Duarte Belo há 130 anos.

O aparato só termina quando a guarda-freio, Celeste Grencho, dá sinal que vai arrancar. Uns entram, outros dispersam. E a viagem começa. Uns pedem silêncio para observar. Ao fundo, o rio Tejo, ao lado os prédios pitorescos, alguns ainda com vestígios da presença de moradores, numa zona que perdeu muitos habitantes.