Assessor de vereadora de Lisboa vai ganhar sete mil euros no primeiro mês

O mais recente assessor da Câmara de Lisboa para o gabinete da vereadora Sofia Athayde vai ganhar quase 70 mil euros por dois anos de trabalho.

De acordo com a base de contratação pública, Pedro Vaz Pinto Furtado de Mendonça foi contratado por ajuste direto para a "prestação de serviços de assessoria de técnica ao gabinete da senhora vereadora Sofia Athayde, bem como implementar e suportar a necessária articulação da atividade autárquica desenvolvida, promovendo os estudos que se revelem necessários".

O contrato foi celebrado no passado dia 31, pelo preço base de 69 480 euros, tendo um prazo de execução de 731 dias.

De acordo com o documento, no "primeiro mês de execução, ganhará 7 380 euros". "Nos restantes meses de execução do contrato, prestações mensais e sucessivas de igual valor, no montante de 2 700 euros".

O aumento da primeira prestação mensal "deve-se ao volume e complexidade do trabalho a desenvolver no gabinete, uma vez que a senhora vereadora iniciou o mandato em 9 de novembro [de 2022], estando o executivo camarário a funcionar há mais de um ano", justifica o documento.

Sofia Athayde (CDS) assume os pelouros de Direitos Humanos e Sociais, Educação, Juventude, Saúde, Coordenação da Equipa de Projeto para a Qualidade da Alimentação Escolar, Cidadania e Acompanhamento da execução da Equipa de Projeto para a Implementação e Monitorização do Plano Municipal para as Pessoas em situação de Sem-Abrigo.