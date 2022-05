Associação diz que fecho da Avenida da Liberdade pode custar 200 a 300 postos de trabalho

A associação Avenida da Liberdade, que representa as lojas, hotéis, restaurantes e serviços, estima que as mudanças no trânsito da cidade, com o fecho da avenida aos domingos e feriados, terá um enorme impacto económico em todas as áreas, provocando quebras de receitas na ordem dos 18 a 20%.

"Com essa quebra de faturação, que levará ao encerramento de espaços ao domingo e feriados, prevê-se também um impacto ao nível do emprego, podendo levar a uma redução de 200 a 300 postos de trabalho", afirmou esta segunda-feira a associação em comunicado. "Haverá repercussões em todas as áreas, desde a hotelaria à cultura, passando pela restauração e por todos os serviços: a redução da circulação trará um impacto comercial muito grande e uma redução na atividade comercial da principal avenida de Lisboa", reafirma.

Para Pedro Mendes Leal, presidente da Associação Avenida da Liberdade, "o desenvolvimento da cidade não pode ser feito contra as pessoas que cá moram e cá trabalham. Os domingos e feriados são dos dias mais dinamizadores das salas de espetáculos, dos restaurantes, da hotelaria, das lojas e diferentes serviços. Esta decisão, tomada sem estudos e sem um diálogo com as pessoas, trará consequências para os negócios. Percentualmente falamos de uma diminuição de faturação em todos os setores de cerca de 18 a 20%".