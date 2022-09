Atletas do Clube Atlético da Pontinha sem instalações há quatro anos

Câmara de Lisboa demoliu espaço para avançar com Feira Popular e prometeu novo complexo desportivo. Nenhum dos dois avançou.

Os 400 atletas do Clube Atlético e Cultural da Pontinha estão sem instalações há quatro anos. A Câmara de Lisboa demoliu o espaço onde treinavam para avançar com o projeto da Feira Popular, que acabou por ser abandonado por falta de investidores, e prometeu construir o Complexo Desportivo Municipal de Carnide, onde o clube seria realojado. O equipamento desportivo já foi a concurso três vezes, mas a construção não arranca. O último terminou em março e aguarda adjudicação da autarquia lisboeta desde então.

Há uma semana, o Clube Atlético e Cultural lançou, por isso, uma petição, até agora com 1364 assinaturas, a exigir a construção "urgente" do complexo desportivo. Fundado em maio de 1974, o clube forma jovens na modalidade de futebol, inclusive para invisuais, ginástica, jiu-jitsu e xadrez. Desde 2018, os atletas usam as instalações do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, em Odivelas, cedidas no âmbito de um protocolo entre a Câmara de Lisboa e o sindicato, que terminou em junho.