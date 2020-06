Autarca indignado por não ter sido informado de surto de covid-19

Paulo Lourenço Hoje às 17:54 Facebook

O presidente da Junta de Freguesia de Santo António, em Lisboa, enviou, esta quarta-feira, uma carta à DGS, à ministra da Saúde e outras entidades, a pedir explicações sobre a existência de um surto de covid-19 na sua freguesia, sem que do mesmo lhe tenha chegado qualquer informação oficial.

"Fiquei a saber que existia um surto na minha freguesia pela televisão, ou seja, a informação chegou-me ao mesmo tempo que foi divulgada para o público em geral", disse ao JN Vasco Morgado, presidente da Junta de Freguesia de Santo António (JFSA), confessando-se "indignado" com a situação.

"Estamos a falar de saúde pública, não de uma festa", considera o autarca, explicando que, na carta enviada à Direção Geral de Saúde (DGS), escrita na sua qualidade de presidente da Junta de Freguesia e da Unidade Local de Proteção Civil, à ministra da Saúde e outras entidades, solicitou "informações adicionais e esclarecimentos devidos", de modo a poder "tomar as devidas medidas quanto ao ajustamento" do plano de contingência em vigor na freguesia.

"A não partilha imediata desta informação pelos canais próprios coloca em risco todo um trabalho de prevenção que tem vindo a ser realizado, já que as nossas equipas contactam diariamente com diversas famílias, a maioria delas com situações de risco", sublinha ainda, na carta, o presidente da JFSA.

Vasco Morgado lamenta ter tido conhecimento de "um assunto com esta gravidade" pela comunicação social e não pelas vias normais de comunicação do Estado ou da Proteção Civil. ,"Parece-me que estas seriam as corretas e ideais para o efeito, numa verdadeira colaboração entre entidades do Estado, que mais do que desejada é obrigatória em estados de emergência ou calamidade", conclui.

Na conferência de imprensa desta quarta-feira, a ministra da Saúde, Marta Temido, revelou existirem casos de transmissão comunitárias e 13 surtos associados a freguesias de cinco concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, um dos quais na freguesia de Santo António, na capital.

Ao que o JN apurou, no caso de Santo António, a suspeita recai em trabalhadores de uma obra da construção civil e já terá sido detetado há algum tempo.