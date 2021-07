Sofia Cristino Hoje às 18:03, atualizado às 18:38 Facebook

Um autocarro da Carris embateu violentamente em cinco carros e uma mota, na Rua de Marvila, em Lisboa, pelas 17.12 horas desta terça-feira, depois do motorista se ter sentido mal, provavelmente "um princípio de desmaio", avança a Carris.

Dois dos carros ficaram completamente destruídos, mas não havia ninguém dentro destas viaturas, que estavam estacionadas.

Segundo a Carris, há três feridos ligeiros, que seguiam no autocarro, sendo um deles um bebé de sete meses. O recém-nascido foi assistido no local e foi depois transportado para o Hospital Dona Estefânia. Os outros dois feridos são o motorista do autocarro, um homem de 56 anos, e uma mulher de 35 anos, de acordo com os Bombeiros Sapadores de Lisboa. Ambos foram transportados para o Hospital de São José.

A Carris vai abrir um inquérito interno para apurar o que aconteceu. Os Sapadores Bombeiros de Lisboa estão no local.