Automóvel é o principal meio de deslocação dos alunos para as escolas em Lisboa

O automóvel, com 45,4%, é o principal meio de deslocação dos alunos para as escolas em Lisboa, segundo um inquérito da Câmara Municipal, que destaca que quase um quarto dos estudantes vai a pé e 17,2% de autocarro.

O inquérito anual "Mãos ao Ar Lisboa!" (MAA), divulgado esta quinta-feira, foi realizado em outubro de 2022, já neste ano letivo, e revela que, em termos globais, 45,4% dos alunos de todos os níveis de ensino das escolas públicas e privadas usam o carro como principal meio de transporte para a escola. Depois do automóvel, os alunos deslocam-se sobretudo a pé (24,5%) e de autocarro (17,2%).

No relatório, realizado anualmente, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) destaca que, de uma forma geral, a mobilidade dos alunos é "bastante semelhante" entre 2019 e 2022, mas neste último ano "verifica-se uma ligeira tendência de diminuição do uso do automóvel que aparenta ter sido transferido, sobretudo, para o uso do autocarro, que foi o modo que apresentou maior variação positiva".

"A utilização da bicicleta continua a denotar uma tendência de ligeiro crescimento, em contraste com o modo 'a pé', que sofreu uma diminuição, com menos estudantes das escolas públicas a optar pela utilização deste modo. Os restantes modos não apresentam variações de realce, em comparação com anos anteriores", é descrito no documento.

O metro (5%), o comboio (2,9%), a bicicleta (1,7%), o transporte escolar (1,3%), a mota (0,7%), o elétrico (0,4%) e outros transportes não especificados (0,9%) são outras formas de deslocação declaradas pelos alunos.

Por tipo de ensino, há uma diferenciação entre os alunos de escolas públicas e de escolas privadas: nas escolas públicas, o peso do automóvel como principal meio nas deslocações é de 33,5%, enquanto nas escolas privadas de 72,3%.

Os alunos das escolas públicas que vão para a escola a pé representam 29,3% do total de inquiridos, enquanto os das privadas 13,6%. O autocarro é utilizado por 22,5% alunos das públicas e por 5,1% das privadas.

A percentagem de alunos que declarou usar bicicletas, trotinetes ou outros meios de locomoção suave foi de 1,7% tanto no público como no privado.

"Analisando os resultados, tendo em conta o grau de ensino dos alunos, verifica-se, mais uma vez, que, com o aumento da idade dos alunos, a dependência do automóvel vai diminuindo", com exceção para a passagem do 1.º para o 2.º ciclo, "onde os valores de utilização do automóvel aumentam ligeiramente", é sublinhado no estudo.

No caso do ensino secundário, que tem os alunos mais velhos do ensino obrigatório, há uma maior percentagem de estudantes a usar os transportes públicos, quando comparada com a dos níveis de ensino anteriores. No entanto, o automóvel tem ainda um grande peso nas deslocações dos alunos de escolas privadas.

São 16,8% os alunos de escolas secundárias públicas que usam o automóvel, outros 36,5% vão de autocarro e 19,1% vão a pé. No caso das escolas privadas, 59,6% dos alunos do secundário deslocam-se de automóvel, outros 14,5% caminham até à escola e 9,5% vão de autocarro.

O inquérito "Mãos ao Ar Lisboa!" é um projeto municipal anual, lançado em 2018, para traçar um retrato da mobilidade escolar, para conhecer os meios de transporte utilizados diariamente pelos alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e Secundário, público e privado.

O inquérito baseia-se no preenchimento de um questionário simples pelos professores, sobre qual o meio de transporte que os alunos usam habitualmente nas deslocações para a escola, a realizar em cada turma e com resposta de "braço no ar" pelos estudantes. Estes dados foram recolhidos entre 10 e 31 de outubro de 2022.

O desafio foi lançado às 231 escolas de Lisboa, tendo respondido ao inquérito pelo menos uma turma de 158 (68%) estabelecimentos, dos quais 119 (75%) públicos e 39 (25%) privados.

Participaram 38.996 alunos (50% da população escolar do 1.º ao 12.º anos), correspondendo a 27.061 alunos do ensino público (69%) e 11.935 do ensino privado (31%).

Segundo a Câmara de Lisboa, as freguesias de Areeiro, Avenidas Novas, Belém, Benfica, Estrela, Marvila e Santo António tiveram participações de mais de 60% dos alunos.

Entre 2019 e 2022 foram 224 as escolas que participaram neste inquérito (a amostra de 2018, ano de lançamento, não é considerada por não ser comparável com a dos anos seguintes), das quais 110 colaboraram em todas as edições e seis participaram pela primeira vez em 2022.