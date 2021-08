Bairro Alto volta a encher: "Em casa fechados não podemos curtir"

Sofia Cristino Hoje às 12:51 Facebook

A Rua da Atalaia, em Lisboa, na madrugada desta quarta-feira transformou-se numa autêntica discoteca ao ar livre. Sem máscara e de copo na mão, centenas de jovens dançavam ao ritmo da música que vinha dos vários bares, abertos até às 2 horas desde domingo.

Artur Paulo, 23 anos, espera à porta do bar La Bamba, na Rua da Atalaia, para conseguir comprar uma bebida. No meio de centenas de jovens - que se debatem ora para entrarem num bar, ora por ganharem espaço para dançarem simulando uma pista de dança ao ar livre - Artur é dos poucos com máscara. E há uma explicação.