Bairro da Boavista terá 50 casas novas até ao próximo ano

Projeto de reabilitação vai realojar 153 famílias que ainda vivem em habitações de alvenaria nesta urbanização social de Lisboa.

Vão ser construídas mais meia centena de casas no Bairro da Boavista, em Lisboa, para realojar parte das 153 famílias que ainda vivem em casas de alvenaria nesta urbanização. Hoje será o lançamento da primeira pedra da edificação das 50 habitações, obra que deverá estar concluída em 2024 e que custará 6,5 milhões de euros. Até agora já foram realojadas 210 famílias no bairro social da freguesia de Benfica no âmbito do processo de demolição de casas construídas provisoriamente nos anos 60.

Parte das 153 famílias que faltam realojar vão viver ainda este ano para 40 habitações que estão agora em fase de conclusão. As restantes terão de esperar por 2024, quando estarão prontas mais 50 habitações, cuja primeira pedra é lançada hoje, e pela abertura de novos concursos para a edificação das que faltam. A empreitada é financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência.