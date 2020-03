Baixa de Lisboa cheia de turistas um dia depois do "estado de alerta"

Sofia Cristino Hoje às 22:04 Facebook

Um dia depois de ter sido decretado o "estado de alerta" em todo o país por causa da pandemia do novo coronavírus, há menos carros a circular nas ruas, mas a baixa lisboeta continua à pinha.

Há aglomerados de turistas por todo o lado, grupos de adolescentes e famílias a passearem, esplanadas cheias e filas para o elevador da Santa Justa. São essencialmente turistas, mas também muitos lisboetas, que dizem não ver motivos para tanto alarme.

A propagação do novo coronavírus não impediu centenas de pessoas de saírem à rua, em Lisboa, na tarde de sábado. O café A Brasileira, no Chiado, estava, como habitualmente, cheio de turistas. "Não estamos a sentir quebras no negócio, as pessoas ainda não estão preocupadas", diz Carla Silva, responsável por um dos cafés mais emblemáticos da capital.

A normalidade com que muitos receberam a declaração do "estado de alerta" não levou, porém, o estabelecimento de restauração a não tomar medidas. "Já afastamos as mesas, para as pessoas não estarem tão juntas, e temos tido o cuidado de limpar e desinfetar o espaço, assim como de lavar as mãos. Temos tido todos os cuidados", garante Carla Silva.

Na Rua Garrett, também há uma farmácia que já só se atende os clientes através de uma janela. Mas nem esta medida de prevenção parece assustar os clientes. "Vim aqui porque a minha namorada tem uma alergia, mas vamos continuar a fazer a nossa vida normalmente. Estamos de férias e temos de aproveitar, diz Henrique Sousa, 25 anos, natural de São Tomé e Príncipe. Já Mariana, 23 anos, também na fila para a farmácia, está mais apreensiva. "Estou mais preocupada com a minha mãe, que teve um cancro, e o meu avô, que faz parte de um grupo de maior risco. Por causa deles já não venho trabalhar na segunda", conta.

"Preocupação exagerada"

Na frente ribeirinha, junto ao Cais das Colunas, muitos também passeiam despreocupados. "Tem havido uma grande pressão para se ficar em casa, que me parece exagerada. Temos de ter algum cuidado, mas o pânico não ajuda", desvaloriza Diocleciano Pereira, 75 anos, que está a aproveitar a tarde de sol para celebrar meio século de casamento. "Isto não me assusta, tenho várias doenças e temos de morrer de alguma coisa", desvaloriza.

Sara Almeida, 47 anos, também natural de Lisboa, considera que "é importante arejar". "Esta situação do coronavírus até veio acalmar algumas zonas da cidade e estamos a aproveitar haver menos gente nas ruas para passearmos mais à vontade", admite.

Despreocupados seguem o passeio em direção ao Terreiro do Paço, onde se concentram vários turistas. Rafael Cardoso, 31 anos, planeou durante um ano as férias com a família para Portugal. "Ainda tentamos antecipar o regresso ao Brasil, mas não conseguimos. E depois de prepararmos a viagem também custava não aproveitarmos", confessa. Como medidas preventivas, cancelou apenas uma outra viagem, para Madrid, onde a evolução do coronavírus o preocupa mais.

Henrique Pereira, 32 anos, também natural do Brasil, sente o mesmo. "Temos visto gel desinfetante nos restaurantes e cafés, o que nos tranquiliza. Ainda pensamos voltar, mas vimos tanta gente nas ruas, que ficamos menos preocupados", admite. Elaine Araújo, 40 anos, partilha a mesma opinião. "Não vemos ainda muitos motivos para preocupação, Portugal ainda não está como Itália. Parece-nos tudo ainda muito controlado", diz. Precavem-se evitando os transportes "em horários de pico".

Michael Barraca, 28 anos, canadiano, lava as mãos como medida preventiva, mas já não evita os aglomerados. Espera a sua vez para andar no elevador da Santa Justa, numa fila com dezenas de pessoas. "Se vejo gente doente afasto-me. Estou saudável e não tenho medo", diz.