Baixa de Lisboa cortada ao trânsito a partir desta quarta-feira

A partir desta quarta-feira, o trânsito em geral já não pode circular na zona ribeirinha de Lisboa, entre as avenidas Infante Santo e Mouzinho de Albuquerque. Entre as 7.30 e as 10.30 horas, haverá polícias nas avenidas da Índia, Infante D. Henrique e Dom Carlos I, Largo do Corpo Santo e principais acessos à Baixa de Lisboa, a informar os condutores sobre os constrangimentos.

As alterações ao tráfego devem-se às obras que estão a decorrer na cidade, como a expansão do metro e os túneis de drenagem, que deverão demorar pelo menos dois anos.

Circular de carro pela Baixa vai ser mais difícil com esta parte da cidade praticamente vedada ao trânsito. Quem vem da Avenida da Liberdade ou da Avenida Almirante Reis em direção à Baixa, terá de inverter o sentido no Rossio. Já quem vem do Príncipe Real deverá fazer um desvio na Praça Luís de Camões e seguir para a Calçada do Combro, em direção à Estrela.