Bebé do ano em Lisboa. "Tem o olhar rasgado como o meu"

É com um sorriso sereno e poucas palavras que Flávia Gonçalves, 27 anos, surge com o primeiro filho, Simão, ao colo, num corredor do Hospital de São Francisco Xavier.

"É muito calmo e parecido comigo, tem o olhar rasgado como o meu", diz enternecida. Nasceu às 00.31 horas, com três quilos "certinhos", e foi o primeiro bebé a nascer, em Lisboa, em 2021.

Flávia esperava passar as 12 badaladas em casa, mas, assim que começou a sentir dores "muito fortes", na tarde de 31 de dezembro, não teve dúvidas da vinda antecipada, por poucos dias, do Simão. Com 39 semanas de gestação, chegou ao hospital pelas 16 horas e, após duas anestesias epidurais, o parto foi "muito tranquilo".

"Até fui eu que o puxei para sair e o pai cortou depois o cordão umbilical. Deixaram-no entrar só nesse momento, foi muito bom. Ele veio logo para o meu colo e agarrou-me o peito. Foi uma passagem de ano bem diferente", diz, com brilho no olhar.

Flávia Gonçalves e Francisco Alves, o pai, são de Campo de Ourique. Ela administrativa e ele cantoneiro, não podiam estar mais felizes com o primeiro filho. "Foi muito planeado", confessa a mãe.

Na Maternidade Alfredo da Costa, às 2.41 horas nasceu um menino, por cesariana, com três quilos e 845 gramas. No Hospital de Santa Maria nasceu também um rapaz às 5.27 horas.