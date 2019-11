Bebé foi deixado no lixo "sem roupa nem agasalho"

JN Hoje às 11:45, atualizado às 12:04 Facebook

O bebé que foi encontrado, na terça-feira, num caixote do lixo em Lisboa foi ali deixado "sem proteção, sem qualquer roupa ou agasalho", indicou a PSP, esta quarta-feira.

O alerta foi dado pelas 17.30 horas de terça-feira, quando um cidadão sem-abrigo ouviu barulho num caixote do lixo, na Avenida Infante D. Henrique, na zona do Beato, em Lisboa. Era um bebé recém-nascido, do sexo masculino, ainda com vestígios do cordão umbilical, que "estava sem qualquer tipo de proteção, sem roupa nem agasalho", segundo revelou, esta quarta-feira, o comissário André Serra, da PSP.

Estava no caixote do lixo simplesmente como nasceu

"Estava no caixote do lixo simplesmente como nasceu", acrescentou. "Aparentava não ter tido qualquer tipo de assistência médica".

Outra pessoa que viu o homem a retirar o bebé do caixote do lixo ajudou a alertar as autoridades e, após ser assistido no local, o recém-nascido foi transportado para o Hospital Dona Estefânia, onde se encontra internado nos Cuidados Intensivos Neonatais.

"O que podemos dizer é que está clinicamente bem e estável. Está sob vigilância na unidade de cuidados intensivos", indicou fonte do gabinete de comunicação do Centro Hospitalar de Lisboa Central, que integra o Hospital Dona Estefânia.

Segundo o comissário André Serra, este caso configura um crime de exposição ao abandono. "Não temos informações sobre os pais", indicou.

A investigação está a ser conduzida pela Polícia Judiciária.