Bênção de Finalistas de Lisboa condiciona trânsito no sábado

A zona envolvente da Alameda da Cidade Universitária, em Lisboa, vai estar no sábado condicionada ao trânsito, e mesmo com alguns cortes, devido à Bênção de Finalistas das Universidades de Lisboa.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP refere que, como habitualmente, "é esperada uma grande afluência de pessoas" na zona.

A Alameda da Universidade vai estar encerrada a partir das 7 horas de sábado e até ao final do evento, segundo a PSP, ficando igualmente condicionadas a partir das 7 horas as vias de acesso, nomeadamente a Rua Dr. João Soares, a Avenida Professor Gama Pinto, a Avenida Professor Egas Moniz, a Rua Branca Edmée Marques, a Rua Professor António Flores e o Campo Grande.

De acordo com a PSP, o estacionamento da Alameda da Universidade vai ser proibido a partir das 19 horas de quinta-feira e até ao final do evento, no sábado.

Desta forma, a autoridade policial aconselha a que as viaturas ligeiras sejam estacionadas nos diversos estacionamentos ao longo do Campo Grande, junto ao Estádio Universitário, na Avenida Estados Unidos da América, na Avenida Do Brasil e junto ao metropolitano do Campo Grande, enquanto para as motos e bicicletas a PSP sugere o Campo Grande.

A PSP adianta ainda não ter conhecimento de que os operadores de transportes públicos que operam na Área Metropolitana de Lisboa "venham a ter um conjunto de serviços suplementares para suportar o fluxo de pessoas ao local do evento".

Durante os condicionamentos vão estar polícias a proceder aos desvios do trânsito, indicando alternativas aos condutores, de acordo com a PSP, que aconselha a que seja privilegiada a utilização de transportes públicos na deslocação para o evento.

A polícia recomenda ainda que as pessoas não levem consigo "objetos valiosos" ou "quantias elevadas de dinheiro", além de deverem transportar malas sempre fechadas e junto à parte frontal do corpo, "com os objetos mais importantes (dinheiro, documentos, telemóvel) distribuído por locais diferentes e de difícil acesso".