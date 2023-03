Benfica tem nova unidade de saúde para atender 30 mil utentes

A Unidade de Saúde do Fonte Nova, na freguesia de Benfica, em Lisboa, foi inaugurada esta quarta-feira para dar resposta a 30 mil utentes, que há mais de uma década tinham consultas em contentores e num prédio habitacional. O equipamento custou três milhões de euros e tem uma valência nova, consultas de nutrição, e mais dois fisioterapeutas.

O presidente da Câmara de Lisboa disse que tem feito "um esforço de complementar o Serviço Nacional de Saúde, tendo aumentado em 50% o investimento na saúde". "Em 2023, são 10,5 milhões de euros e, até 2026, são 28,6 milhões", referiu Carlos Moedas.

Manuela Faria desloca-se com dificuldade até à porta da Unidade de Saúde do Fonte Nova, mas agora só tem de subir uma rampa. Antes, era mais complicado. "O meu centro de saúde era num prédio habitacional, ficava num quarto andar e o elevador era muito pequeno. As condições eram piores", diz a moradora de Benfica que elogia ainda o reforço dos fisioterapeutas. "Com a nossa idade temos mais necessidade de fisioterapia, é importantíssimo".