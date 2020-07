Bicicletas da rede Gira vão ser gratuitas por "um período experimental"

Sofia Cristino Hoje às 19:52 Facebook

Vai ser possível andar gratuitamente nas bicicletas da rede Gira e chegar a mais freguesias de Lisboa através deste meio de transporte.

A Câmara de Lisboa aprovou, ontem, quinta-feira, uma proposta do PCP para que os lisboetas usem a Gira sem pagar durante "um período experimental", ainda por definir, recorrendo a "passes mensais com disponibilidade de horas", destinados aos habitantes, estudantes e trabalhadores da cidade. O vereador do PCP João Ferreira espera que a medida entre em vigor "o mais rápido possível", mas explica que tal "dependerá da direção da mobilidade e respetivo pelouro".

O documento propõe ainda um alargamento do sistema de bicicletas partilhadas a zonas da cidade que ainda não cobre, um aumento do número de bicicletas da rede Gira, a reparação das ciclovias, mais zonas de estacionamento para bicicletas e um plano de ciclovias que permita o nascimento de uma rede "que interligue vários troços". A criação de uma linha de apoio ao financiamento da reparação de "bicicletas usadas para particulares, até ao montante máximo de 80 euros, através de uma rede com as oficinas de bicicletas localizadas em Lisboa" é outra das propostas.

Na reunião camarária, foi aprovada ainda uma proposta do PSD para que sejam colocadas estações Gira em vários locais das freguesias de Campolide, Campo de Ourique, Alcântara, Ajuda e Belém, "o mais rapidamente possível". O documento propõe que, desta forma, se combata "graves problemas de acessibilidade" de que sofre a zona ocidental da cidade, "sem estações de metro e carreiras da Carris, que muitas vezes não são suficientes ou têm muitas limitações dos horários, nem têm soluções de estacionamento para veículo individual nem posto de bicicletas Gira".

"Lisboa deve ter como prioridade compatibilizar os diferentes modos de transporte limpo e na atual crise da covid-19 o transporte individual acrescenta segurança, pelo que entendemos ser o momento certo para promover a extensão da rede Gira, de imediato às freguesias da zona ocidental já servidas pela rede de ciclovias, e depois à zona oriental", considera o vereador do PSD, João Pedro Costa.