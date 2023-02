Bicicletas e trotinetas levam 995 feridos à urgência do Lisboa Central

Os acidentes com bicicletas e trotinetas estão a aumentar nos meios urbanos e levaram, em 2022, 995 vítimas à urgência do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC), que serve o coração da capital. Destas, 359 foram internadas com lesões de maior gravidade - quase um ferido grave por dia.

A maioria dos acidentes com bicicletas e trotinetas não é denunciada à Polícia e não entra nas estatísticas da sinistralidade. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) quer acabar com a opacidade e celebra, esta sexta-feira, um acordo inovador com o CHULC, que deverá estender-se a outros hospitais do país.

O hospital, onde funciona o Centro de Responsabilidade Integrado de Traumatologia Ortopédica, vai fornecer, mensalmente, dados (não personalizados) à ANSR sobre as vítimas de acidentes com bicicletas, trotinetas e outros veículos semelhantes, que permitirão traçar o perfil dos sinistrados e conhecer as lesões e a natureza dos sinistros.