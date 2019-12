Incêndio deflagrou em edifício devoluto em Lisboa

Hoje às 00:46 Facebook

Um incêndio que deflagrou, este domingo à noite, num edifício devoluto na Tapada da Ajuda, em Lisboa,

As chamas estão a ser combatidas pelos bombeiros e não há vítimas, nem habitações em risco, indicou fonte do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, o alerta do incêndio no interior do recinto do Instituto Superior de Agronomia, na Tapada da Ajuda, foi dado às 22.26 horas.

No combate ao incêndio no edifício, que se encontra emparedado, estão 22 elementos do Regimento, apoiados por sete viaturas.