Bombeiros da Ajuda recebem 200 mil euros para renovar instalações

Câmara da capital aprovou apoio para corporação recuperar edifício que está em risco de colapso.

Os Bombeiros Voluntários da Ajuda vão receber 200 mil euros da Câmara de Lisboa para recuperarem o edifício onde estão sediados. A autarquia aprovou, esta sexta-feira, a atribuição do apoio extraordinário e lembrou que a necessidade é antiga.

Na proposta, subscrita pelo vereador Ângelo Pereira, pode ler-se que "as atuais instalações dos Bombeiros da Ajuda carecem de urgente intervenção, na medida em que existe um risco iminente de colapso da infraestrutura que serve de unidade operacional, com um efeito consequente de rotura operacional".

Em comunicado, a Câmara de Lisboa alertou para o facto de "os problemas financeiros com que esta associação se debate e a ausência, nos últimos anos, de apoio público que lhe permita fazer face às necessidades de manutenção das instalações, coloca a corporação em risco de rutura operacional e em condições sem a dignidade que merece".

O vereador Ângelo Pereira, em comentário escrito, acrescentou ainda que "a diminuição da capacidade operacional traria sérias dificuldades à capacidade de resposta às necessidades de socorro dos lisboetas e de quem cá se desloca".

Marvila "a bom ritmo"

No início do ano, a autarquia anunciou também um investimento de 17 milhões de euros para um novo quartel para os Sapadores Bombeiros de Lisboa. As obras das futuras instalações, que incluem uma nova escola e um centro de formação internacional, em Marvila, já começaram e "seguem a bom ritmo", escreveram os Sapadores de Lisboa, esta sexta-feira, nas redes sociais.