Café que inspirou Pessoa é o mais antigo do país

Martinho da Arcada era frequentado pelo poeta quase diariamente. Mesa onde escrevia é a maior atração do espaço, em Lisboa, que faz 240 anos. Há quem se emocione ao entrar.

Percorrer o Martinho da Arcada, na Praça do Comércio em Lisboa, é atravessar mais de dois séculos de história em poucos minutos. Pelas mesas do café mais antigo do país passaram personalidades incontornáveis da nossa cultura e política, mas há uma que se destaca: a que faz parar curiosos e turistas de todo o Mundo e "até correr a lágrima", confidencia António de Sousa, dono do espaço. É a mesa de Fernando Pessoa. O café já esteve em risco de fechar, mas resiste pela vontade de quem não o quer deixar morrer.

É num recanto da sala do café, que completou 240 anos este mês, que se encontra a mesa discreta onde Fernando Pessoa escreveu algumas das suas obras mais emblemáticas, como a "Mensagem", e poemas hoje lidos e estudados em todo o Mundo. A passagem do poeta pelo mítico café está documentada nas paredes onde podemos ver fotografias suas, como uma em que está sentado com Idalino Costa Brochado, escritor e jornalista. Curiosidades que atraem visitas de estudo e turistas semanalmente.