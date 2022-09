Câmara de Beja apresenta Vinipax na Casa do Alentejo

O Município de Beja foi até Lisboa para na Casa do Alentejo apresentar o certame Patrimónios do Sul que tem como principal evento a Vinipax dedicado ao vinho e aos produtores do concelho, mas envolvendo muitos néctares apreciados por Baco.

"É a primeira vez em Lisboa, para que Beja fique mais perto", disse abrir o presidente da Câmara de Beja, acrescentando que o objetivo "é levar mais longe para ficar mais perto do consumidor" justificou Paulo Arsénio.

Sobre o certame Patrimónios do Sul, o edil justificou que "é a feira das feiras, por ter várias iniciativas dentro dela", resumiu.

Paulo Arsénio recordou um novo evento que é "Sul à Mesa" onde a gastronomia alentejana vai ter um lugar de particular destaque para a degustação dos vinhos.

Sobre a Vinipax o edil lembrou que no concelho de Beja a produção de vinho "é muita e boa" com 75% de tintos e 25% de brancos, acrescentando que vão estar no certame 37 expositores, "30 produtores individuais, sendo sete do concelho, 5 de municípios convidados e 2 associações de produtores, com cerca de 60 marcas", concluiu.

Aníbal Coutinho, diretor técnico da Vinipax, sustentou que "a dimensão dos vinhos de Beja está por descobrir", deixando um repto para aliar os vinhos à gastronomia alentejana.

Os Patrimónios do Sul e a Vinipax decorrem de 30 de setembro a 2 de outubro no Parque de Feiras e Exposições de Beja, com entradas gratuitas.