Câmara de Lisboa adia votação sobre hotel de Isabel dos Santos

Os vereadores da oposição da Câmara de Lisboa questionaram, esta quarta-feira, o presidente Carlos Moedas sobre uma proposta para um novo hotel de cinco estrelas no centro da cidade, depois de perceberem que o promotor terá ligações com Isabel dos Santos, empresária angolana investigada pelo Ministério Público.

A votação do documento para a construção de empreendimento de luxo é de empresa à qual empresária angolana tem ligações acabou por ser adiada para data "não definida", mas o município diz que não faz parte das suas competências investigar requerentes.



A proposta, assinada pela vereadora Joana Almeida, propõe a transformação de um prédio habitacional num aparthotel, "constituído por 22 apartamentos turísticos de cinco estrelas e um estabelecimento comercial", na Rua Alexandre Herculano, no centro de Lisboa.

Esta quarta-feira, os vereadores do PS consideraram que "há um défice de informação, uma vez que os últimos gestores conhecidos da empresa promotora, a H33, são publicamente referenciados como representantes de interesses de Isabel dos Santos".

Recorde-se que sobre a empresária, que é filha do do ex-presidente angolano, José Eduardo dos Santos, falecido em julho de 2002, recai um mandado de captura emitido pela Interpol.