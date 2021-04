Câmara de Lisboa anuncia mais 13 milhões para apoiar empresas a fundo perdido

Sofia Cristino Hoje às 13:24 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Lisboa tem mais 13 milhões de euros a fundo perdido para a terceira fase do programa Lisboa Protege +, que se destina a apoiar empresas que tenham tido quebras de faturação na sequência da pandemia covid-19.

A verba destina-se às 4229 empresas já inscritas no programa, que já receberam ajuda financeira nas duas primeiras fases do Lisboa Protege +, e a novas empresas que podem candidatar-se até 31 de julho.

Este apoio à retoma ou continuação da atividade de empresários em nome individual e com contabilidade organizada é agora alargado aos que têm residência fiscal fora do concelho, uma das reivindicações de vários comerciantes.

Com a nova tranche, as empresas poderão receber no total entre 6000 a 15 mil euros. Já os empresários em nome individual poderão contar com um total de 1500 a 7500 euros.

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, espera que estas verbas sejam "um incentivo extra para que aqueles que estão na dúvida entre manter-se encerrados ou reabrir possam reiniciar a sua atividade". "Neste momento de regresso à atividade precisamos de criar condições para que as empresas possam reabrir com mais confiança e em condições", disse, ao final desta manhã, numa conferência de imprensa de apresentação das novas medidas de apoio.

"Este programa tem-se revelado muito importante no apoio à economia da cidade. Num inquérito realizado junto dos beneficiários do Lisboa Protege foram recebidas mais de 1400 respostas e cerca de 80% disseram que o programa foi 'relevante' ou 'muito relevante' para o seu negócio e para manterem a sua atividade", explicou o autarca.

Até agora já foram ajudadas 4229 empresas, às quais foram pagos 24 milhões de euros. Os apoios a fundo perdido dirigiram-se a empresas com quebras de faturação entre 25% e mais de 75%. Metade das empresas apoiadas até ao momento tiveram quebras de faturação superiores a 50% e a outra metade entre 25% e 50%.