Câmara de Lisboa assegura construção de Complexo de Carnide

A Câmara de Lisboa disse que vai "proceder à construção das instalações do Clube Atlético e Cultural, que está em concurso". A obra continua assim sem ser adjudicada, mantendo-se incerto o futuro dos 400 atletas do Clube Atlético e Cultural da Pontinha, que estão sem instalações há quatro anos.

Tal como o JN noticiou no início do mês, o clube desportivo lançou uma petição a exigir a construção "urgente" do complexo, depois de os desportistas terem treinado na rua durante o mês de agosto.

O gabinete do vereador do Desporto da Câmara de Lisboa, Ângelo Pereira, em resposta à Lusa, garantiu, esta quinta-feira, que o procedimento da empreitada para a construção do Complexo Desportivo Municipal de Carnide "está em curso, estando na fase de audiência prévia do relatório preliminar de análise das propostas".

Em 19 de julho de 2021, a Câmara de Lisboa aprovou o lançamento do concurso público para executar a primeira fase da construção do Complexo Desportivo de Carnide, com um preço base de 4,8 milhões de euros. Sem indicar qual o preço base da empreitada, inclusive se está prevista uma atualização desse valor, o atual Executivo referiu que "o início da obra depende da tramitação do procedimento em curso e das suas eventuais ocorrências".

Prejuízos de milhares

O problema é antigo e remonta a 2018, quando a Câmara de Lisboa demoliu o espaço onde os jovens treinavam para avançar com o projeto da Feira Popular, que acabou por ser abandonado por falta de investidores. Na altura, prometeu construir o Complexo Desportivo Municipal de Carnide, onde o clube seria realojado. O equipamento desportivo já foi a concurso três vezes, mas a construção não arranca.

Há quatro anos que os atletas usam as instalações do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, em Odivelas, cedidas no âmbito de um protocolo entre a Câmara de Lisboa e o sindicato. O acordo terminou em junho, obrigando os jovens a treinarem na rua, mas foi, entretanto, renovado. A situação de instabilidade já levou o clube que forma jovens na modalidade de futebol a perder meia centena de atletas e a acumular "prejuízos de milhares de euros".