Câmara de Lisboa autoriza festa após proibição do Governo de eventos em zonas florestais

Várias comemorações agendadas para a Tapada da Ajuda foram canceladas à exceção da festa do DJ Kamala.

A festa "Dee­jay Kamala 360" estava agendada para dia 20 de julho, na Tapada da Ajuda, em Lisboa, mas um despacho do Governo publicado no dia anterior prorrogou o estado de alerta contra incêndios até 21 de julho, proibindo a realização deste género de eventos em espaços florestais. A Câmara de Lisboa abriu, contudo, uma exceção e autorizou esta festa.

Nem uma hora depois da publicação do despacho, já depois da meia-noite, o conhecido artista e empresário DJ Kamala enviou um e-mail, a que o JN teve acesso, ao vereador da Proteção Civil, Ângelo Pereira, no qual pedia que o evento não fosse cancelado. No email, com o assunto "pedido de exceção", o DJ alegava que esta festa é "uma bandeira da cidade no verão, com uma índole cultural onde já atuaram vários nomes consagrados" e que "junta 300/400 pessoas por edição". "Temos todo o staff, artistas, estruturas de audiovisuais e convidados confirmados. Pelo que o cancelamento irá trazer-nos sérios contratempos e prejuízo", defendeu.

Seguranças, bombeiros e hora noturna

O artista argumentou ainda que além de haver "vigilantes e seguranças que controlam entradas e saídas, faremos questão de ter bombeiros para acautelar qualquer tipo de ocorrência". O facto de estar prevista "uma acentuada baixa de temperatura e o evento se realizar entre as 18 e as 22 horas, fora da hora habitual de calor", alegou ainda, deveria ser tido em conta. "Acreditamos não ser um foco de preocupação, um evento de riscos reduzidos e podermos ser (de forma sustentada) uma exceção à regra", concluiu.

Cerca de 10 minutos depois, um responsável da autarquia pedia aos diretores uma "análise urgente". Nesta troca de e-mails, uma das funcionárias da Câmara de Lisboa chega a levantar dúvidas, lembrando o "número muito considerável de participantes" e a obrigação de um licenciamento tipo "recinto improvisado", no qual "tem que ser avaliada criteriosamente a proposta e entregue variada documentação" (como licença especial de ruído, seguros, planos de evacuação e vários termos de responsabilidade). Alertou ainda para o despacho do Governo que proíbe o "acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios", onde se inclui a Tapada da Ajuda.

Vereador dá luz verde

Sem qualquer pronunciamento da Proteção Civil, uma das direções municipais cita as previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) e defende que o evento seja realizado. No próprio dia do evento, pelas 13 horas, o vereador Ângelo Pereira dá luz verde à realização da festa. "Concordo com o proposto e autorizo", escreve no email.

O local para onde estava prevista a festa e onde se veio a realizar é no coração da Tapada da Ajuda, ladeada pela serra de Monsanto, nos terrenos do Instituto Superior de Agronomia. O presidente do Instituto Superior de Agronomia, António Brito, garantiu ao JN que proibiu todos os eventos festivos previstos para os dias contemplados no despacho do Governo a prorrogar o estado de alerta contra incêndios até 21 de julho. Contudo, perante a "autorização legal" da Câmara para a realização deste evento, nada podia fazer. "Tínhamos várias festas e impedimos todas que não contestaram. Se nos tivessem pedido com base no mesmo parecer da Câmara teríamos autorizado", esclarece.

O presidente do Instituto Superior de Agronomia considera ainda que "deve haver abertura para se tomar decisões de acordo com as especificidades dos territórios". "As condições atmosféricas, de segurança e logísticas estavam garantidas, nunca autorizaríamos se não estivessem. Cumprimos as regras definidas pela Proteção Civil. No momento que recebemos autorização para a realização desse evento autorizamos", esclarece. António Brito acrescenta ainda que a festa foi durante a noite "na presença de bombeiros e polícia".

A Junta de Freguesia de Alcântara já emitiu a licença de "recinto improvisado" em ocasiões anteriores, como no evento "Brunch Electronik", festa de música eletrónica que este ano foi adiada devido ao decreto sobre os incêndios. Quanto à festa do DJ Kamala, a Junta de Alcântara garantiu ao JN que não recebeu "qualquer pedido". No entanto, esclarece ainda, se a Câmara entender que o evento é estruturante para a cidade pode passar a licença. O JN questionou a Câmara se esta foi emitida, mas ainda não obteve resposta.

O JN enviou ainda questões à Câmara de Lisboa, ao Ministério da Administração Interna e ao DJ Kamala mas até ao momento nenhum respondeu. Ligou ainda várias vezes ao vereador Ângelo Pereira, que não atendeu.