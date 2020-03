Câmara de Lisboa fecha piscinas e cancela visitas de estudo e passeios

Augusto Correia Hoje às 16:45 Facebook

A Câmara de Lisboa anunciou, esta terça-feira, o encerramento das das piscinas geridas pelo Município e Juntas de Freguesia e o cancelamento de visitas de estudo e passeios. Cultura também afetada,

A decisão foi anunciada em comunicada e vem na sequência do Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença por novo Coronavírus (Covid-19) e das orientações da DGS para diminuir a evolução epidemiológica, em vigor até 3 de abril.

Entre as medidas tomadas, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) enuncia "a suspensão de todas as atividades desportivas promovidas pelo Município em recinto fechado (nomeadamente, as Olisipíadas)" e o fecho das das piscinas geridas pelo Município e Juntas de Freguesia.

A nível escolar, a CML vai avançar com a "suspensão de todas as visitas de lazer, turismo ou de âmbito cultural" promovidas pelo Município bem como a suspensão "das atividades complementares à ação educativa do tipo visitas de estudo e passeios promovidas pelo Município ou com recurso ao serviço de transportes da CML."

Museus, Galerias e Bibliotecas Municipais vão ser encerrados, assim como os Teatros Municipais (São Luiz, LuCa e Teatro do Bairro Alto), do Padrão dos Descobrimentos e Cinema São Jorge, anunciou, ainda, a CML.

A CML decidiu "manter, por enquanto, em funcionamento feiras e mercados", reforçando as ações de formação e prevenção já em curso, além de promover com cada Junta de Freguesia "a avaliação de cada iniciativa concreta que se encontre programada" para lidar com o Covid-19.

Mantém-se "o funcionamento regular de todos os serviços de atendimento ao munícipe, assim como os parques e jardins de gestão municipal", esclareceu a autarquia, anunciando que "o Castelo de São Jorge mantém-se aberto ao público."

As medidas tomadas em Lisboa têm muitos pontos de contacto com as precauções adotadas na segunda maior autarquia do país, a Câmara Municipal do Porto.

Um pouco por todo o país há autarquias, escolas e universidades a encerrar serviços ou cancelar atividades. Medidas foram anunciadas no dia em que a Direção-Geral de Saúde atualizou o número de infetados com coronavírus em Portugal para 41, a maioria no Norte do país.

Oitenta e três pessoas aguardam neste momento os resultados das análises laboratoriais. Já foram analisados 375 casos suspeitos. As autoridades de saúde mantêm em vigilância 667 contatos.

A DGS confirma que dos 41 casos de infeção apenas 8 foram importados de Itália (5), Espanha (2) e Alemanha/Áustria (1).. Todos os restantes 33 foram através de contágio com casos positivos. Há neste momento seis cadeias de transmissão ativas.