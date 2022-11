Câmara de Lisboa fez ajuste ilegal de meio milhão de euros

Autarquia contratualizou Fundação AIP para serviços no centro de vacinação depois de já terem sido prestados.

A Câmara de Lisboa fez um contrato ilegal com a Fundação AIP, que detém a Feira Internacional de Lisboa (FIL), para "aquisição de serviços no âmbito do plano de vacinação contra a covid-19". A autarquia admite que o procedimento foi "inadequado" e diz que vai "encontrar uma alternativa" para pagar o meio milhão de euros que deve à FIL. A Fundação AIP contratou empresas para vários serviços de limpeza, segurança, telecomunicações, entre outros, e não receia que a autarquia não pague.

Em dezembro do ano passado, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, encerrou três centros de vacinação e abriu um novo nas instalações da Feira Internacional de Lisboa. O contrato realizado com a Fundação AIP para os custos associados ao funcionamento do equipamento só foi, porém, publicado em julho no Portal Base, ou seja, depois dos serviços, que decorreram entre dezembro de 2021 e março deste ano, já terem sido prestados. Trata-se assim de um ajuste direto retroativo, o que não é permitido pelas regras de contratação pública.