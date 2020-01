Câmara de Lisboa gasta 18 mil euros em carimbos

Sofia Cristino Hoje às 13:26 Facebook

A Câmara de Lisboa gastou 18 mil euros na aquisição de carimbos. O vínculo contratual entre o município e a Papelaria Latina foi realizado no passado dia 26, por ajuste direto.

O valor será pago até 2022 em tranches e "não há lugar a revisão de preços durante a vigência do contrato", lê-se no contrato publicado no portal de dados de contratação pública (base.gov.pt). A Autarquia justifica o gasto com os "milhares de processos diários", mas a oposição diz-se surpreendida com o valor.

Há dois anos, o vereador das Finanças, João Paulo Saraiva, disse em reunião do executivo que a autarquia "tem feito um trabalho de desmaterialização dos seus sistemas de informação". A vontade do município em fazer uma transição digital voltou a ser reforçada em abril do ano passado, o que leva a oposição a fazer mais críticas à compra dos selos.