Câmara de Lisboa lança esta quarta-feira linha de atendimento psicossocial

Sofia Cristino Hoje às 06:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Entra em funcionamento esta quarta-feira a Lisboa Liga-Te, uma linha de atendimento psicossocial (800 916 800) lançada pela Câmara de Lisboa.

Quem contactar este apoio telefónico além de receber ajuda psicológica poderá ser encaminhado para outros serviços da autarquia, como a Santa Casa da Misericórdia, se se perceber que a pessoa ou família que ligou tem problemas sociais mais graves, como desemprego ou carências alimentares.

A linha estará disponível 24 horas por dia e qualquer pessoa pode ligar. Esta resposta "faz algo único no país", acredita o vereador dos Direitos Sociais da Câmara de Lisboa, Manuel Grilo (BE).

O vereador lembra que "a pobreza e a exclusão social geram, muitas vezes, situações de perturbação emocional ou agravamento de doença mental". "Esta linha além de disponibilizar o apoio psicológico adequado às dificuldades sentidas pelas pessoas que a ela recorrem, faz algo único no país. Responde, através dos serviços de Direitos Sociais da autarquia e da Rede Social da cidade, aos problemas sociais que as pessoas possam apresentar", explica.

O autarca diz ainda que "a resolução do problema social passa a ser um fator organizador do ponto de vista psicológico permitindo que a pessoa readquira a estabilidade emocional tão necessária neste período de crise". "Isto é feito não só com terapia, mas respondendo ao fator que despoletou a perturbação da saúde mental", acrescenta.

A linha terá a supervisão da Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica que, através de um protocolo celebrado com a Câmara de Lisboa, "garante uma seleção rigorosa dos psicólogos clínicos que asseguram de modo profissional e permanente um serviço diário de 24 horas".