Câmara de Lisboa oferece testes ilimitados a todos os cidadãos

Os testes gratuitos à covid-19 nas farmácias de Lisboa vão ser ilimitados e disponíveis a todos os cidadãos, inclusive não residentes na cidade, no âmbito do plano municipal de testagem.

Segundo a autarquia, o plano municipal de testagem à covid-19 "deixou de estar limitado a dois testes mensais por morador na cidade de Lisboa, passando a oferecer um número de testes ilimitados, independentemente de ser ou não residente" na capital.

Através do plano municipal de testagem à covid-19, o número de testes efetuados nas farmácias e postos móveis organizados pela Câmara Municipal e pela Cruz Vermelha "mais do que duplicou na última semana, passando de uma média diária de 1.000 testes para mais de 3.500 testes/dia, nos dias 17 e 18 de junho".

"Desde o dia 31 de março, quando o programa começou, já foram realizados nas farmácias mais de 60 mil testes gratuitos a moradores de Lisboa", informou a Câmara Municipal em comunicado.

Neste âmbito, a rede de pontos móveis de testagem, que está agora presente em 17 locais, vai ser reforçada a partir desta semana, assim como a regularidade nos pontos de maior procura.

De acordo com a autarquia, as equipas dos serviços de proteção civil municipal de Lisboa vão estar presentes a partir de hoje nas principais artérias comerciais, para "sensibilizar, porta a porta, o comércio local e restauração para a necessidade de testar os seus funcionários".

"No último mês apenas foram efetuados 31 testes ao abrigo do programa de testes gratuitos que a Câmara de Lisboa disponibilizou para os trabalhadores do comércio e restauração", referiu o município.

O processo de testagem massiva e gratuita em Lisboa teve início em 31 de março, mas, a partir de 15 de abril, a Câmara Municipal decidiu alargar a testagem nas farmácias à covid-19 a todos os moradores, deixando o programa de estar limitado às freguesias com maior incidência da doença, nomeadamente com mais de 120 casos por 100 mil habitantes.

Na altura, a autarquia salientou que "o alargamento do número de testes, efetuados de forma massiva e universal na cidade, é uma medida central de prevenção da propagação do vírus e na promoção da saúde pública".

A lista de farmácias aderentes ao programa pode ser consultada em https://www.lisboa.pt/lisboaprotege/saude e os testes devem ser agendados pelos munícipes telefonicamente.

A região de Lisboa e Vale do Tejo tem registado os maiores números de infeção por covid-19. No domingo, registou 641 dos 941 novos casos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.862.364 mortos no mundo, resultantes de mais de 178,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.065 pessoas dos 865.050 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.