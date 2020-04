Sofia Marvão Hoje às 18:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Numa publicação realizada esta quarta-feira no Instagram, a Câmara Municipal de Lisboa apelou a toda a população para que no dia 25, às 15 horas, se dirigisse à janela e assinalasse a data com cânticos nacionais, "pela liberdade e pelos valores de abril".

"Às 15 horas, separados mas unidos" lê-se na mensagem da autarquia que não deixa passar o aniversário da "Revolução dos Cravos" em branco. "Vamos cantar a Grândola e o Hino Nacional das nossas janelas e varandas!".

Ao que o JN apurou esta segunda-feira, também Jerónimo de Sousa pediu aos portugueses que cantassem "Grândola Vila Morena" nas janelas das suas casas. O secretário-geral do PCP fez o apelo no final de uma declaração em vídeo transmitida pela página do PCP na Internet.

O gesto simbólico foi inicialmente sugerido pela Associação 25 de Abril face ao cancelamento das comemorações e, desde então, várias entidades, associações e autarquias têm promovido a ideia.

A dez dias do 46.º aniversário da revolução, a Assembleia da República decide a Sessão Solene Comemorativa, sendo que a maioria dos partidos defende a realização da mesma no parlamento com restrições devido à pandemia da Covid-19.