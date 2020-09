Câmara de Lisboa quer que Governo faça testes à covid-19 nas escolas

Sofia Cristino Hoje às 16:34 Facebook

A Câmara de Lisboa aprovou esta quinta-feira uma moção, apenas com os votos contra do PS, na qual apela ao Governo que assegure testes gratuitos à covid-19 a todos os professores, alunos e funcionários não-docentes das escolas públicas de Lisboa, à semelhança do que já faz o município de Cascais desde o passado dia 7 de setembro.

A moção insta o Governo a realizar testes por amostragem periodicamente, de forma a analisar o estado epidemiológico das escolas, assim como a divulgar conteúdo formativo sobre boas práticas relacionadas com a covid-19.

O documento foi levado a votos pelo vereador dos Direitos Sociais, Manuel Grilo (BE), que defende que "o Governo tem de agir com a responsabilidade necessária para o momento, ou seja, garantindo testagens em todas as escolas públicas". "Não faz sentido termos essa desigualdade territorial na resposta à pandemia, até porque as pessoas movem-se entre cidades", considera.

A identificação precoce de casos positivos pré-sintomáticos, lê-se no documento, "é uma medida de prevenção que permite agir sobre eventuais cadeias de transmissão antes que elas se transformem em surtos, dentro e fora das escolas". O gabinete dos Direitos Sociais dá conta ainda que investigadores da DELVE (Data Evaluation and Learning for Viral Epidemics), que trabalham para a Royal Society, "indicam que os testes de rotina são uma medida preventiva para o retorno às aulas presenciais".

Os investigadores da Universidade de Edimburgo, do programa governamental de Saúde Global, acrescentam, "recomendam também a testagem regular de alunos, professores e auxiliares, incluindo os assintomáticos, que representem cerca de 40% da transmissão comunitária, principalmente em idade escolar, visto que tipicamente nestas idades não há demonstração de sintomas".

"PS sozinho contra o resto da cidade"

A moção, votada esta quinta-feira em reunião do executivo, passou apenas com os votos contra do PS. Para o vereador do PSD, João Pedro Costa, que tem defendido a realização de testes e o uso de máscara obrigatório, "mais uma vez temos o PS sozinho contra o resto da cidade".

"Depois da recusa em recomendar o uso de máscaras, Fernando Medina recusa agora recomendar a testagem da comunidade escolar, tal como havia já recusado testar os funcionários e lisboetas. Perante a pandemia, a saída é por a cabeça na areia. A covid-19 expôs um presidente sem iniciativa e sem capacidade de antecipação", critica.

O vereador do PSD na Câmara de Lisboa já tinha levado a reunião do executivo, no início de abril, uma moção a recomendar "o uso generalizado de máscaras de proteção nas situações de interação social". O documento foi rejeitado com os votos contra do PS, PCP e BE, e os votos a favor do PSD e do CDS. Duas semanas depois, a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou por maioria a mesma recomendação, já com os votos a favor do PS. "Espero que daqui a duas semanas volte a emendar à mão e avance com a testagem da comunidade escolar, dos funcionários e dos lisboetas prioritários", ironiza ainda João Pedro Costa, referindo-se a Medina.