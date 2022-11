Câmara de Lisboa vai contratar 150 polícias e reforçar videovigilância

A Câmara de Lisboa vai investir cerca de 2,5 milhões de euros na compra de equipamentos e renovação da frota da Polícia Municipal, apurou o JN. A proposta do orçamento municipal para 2023, que será apresentada esta segunda-feira, prevê a instalação de câmaras de videovigilância, no Cais do Sodré e eventualmente noutras zonas da cidade ainda em discussão.

Até ao final deste mandato, o executivo liderado por Carlos Moedas vai contratar também 150 novos elementos para a polícia, dos quais 50 entrarão ao serviço no próximo ano.

A autarquia vai alocar uma verba de 2,487 milhões de euros à Polícia Municipal para reforçar a segurança dos lisboetas, que nos últimos meses têm-se queixado do aumento da criminalidade, nomeadamente nas freguesias de Arroios e Alvalade.