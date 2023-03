Câmara de Lisboa vai remover 34 painéis de publicidade ilegais

Município notificou 14 empresas para retirarem publicidade depois de atribuir exploração a uma entidade.

A Câmara de Lisboa notificou 14 empresas para removerem painéis ilegais, mas apenas quatro retiraram as estruturas. Na falta de cumprimento das restantes 10 entidades, a Autarquia vai agora eliminar 34 painéis ilícitos coercivamente. O município aprovou um contrato de concessão à empresa JCDecaux para exploração do espaço publicitário da cidade, obrigando outras entidades a retirarem a publicidade. Algumas pediram para terminarem os contratos com os anunciantes, mas a Câmara recusou.

O município notificou as empresas, em novembro do ano passado, informando-as de que "as licenças não serão renovadas a partir de 1 de janeiro de 2023", uma vez que ia entrar em vigor uma "nova concessão de uso privativo do domínio público do município de Lisboa para instalação e exploração publicitária de mobiliário urbano".