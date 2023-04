Caminhar é um dos desafios da mobilidade: "Vamos ter de parar de andar tanto de carro"

Sofia Cristino Hoje às 17:15 Facebook

Quem vive e trabalha na zona da Almirante Reis, em Lisboa, sente-se afetado prejudicialmente pelo ruído e pela poluição, de acordo com um estudo realizado pelo Instituto de Tecnologia Comportamental. Paula Teles, presidente do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, defende um maior uso do chão da cidade e reafirma a necessidade de caminhar.

Várias pessoas consideram que a ciclovia da Almirante Reis prejudica a mobilidade nesta avenida de Lisboa. Concorda?

A ciclovia não é o mal da mobilidade dessa avenida. Continuamos a ver muita gente a andar de bicicleta nessa via e a utilizá-la para os movimentos casa-trabalho e casa-escola, que são justamente os que nos interessam a nível da mobilidade sustentável. Lisboa tem de continuar o caminho que estava a fazer, já é irreversível.