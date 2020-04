Campanha para comprar alimentos para famílias carenciadas de Arroios

Sandra Freitas Hoje às 17:27 Facebook

A Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB) antecipou, este ano, a iniciativa "Bicicleta Solidária" e, na impossibilidade de realizar um passeio pela cidade de Lisboa, criou uma campanha de crowdfunding para angariar verbas que serão revertidas em bens alimentares para ceder à Junta de Arroios.

Segundo a presidente da Junta, Margarida Martins, nas últimas semanas os pedidos de ajuda duplicaram e, atualmente, já apoiam "cerca de 300 pessoas", com entrega de alimentos para as famílias poderem cozinhar ou com refeições prontas.

"Há muitas pessoas que querem fazer comida em casa e acho bem. Também ajudamos associações que fazem comida", elucida a autarca, acrescentando que "há pessoas a ficarem desempregadas" e outras em "situações graves", que até aqui nunca tinham recorrido a ajudas sociais.

"Estamos a fazer recolha de alimentos, junto de amigos e junto de empresas, para termos stock e não falhar nada a ninguém", afirma Margarida Martins.

Neste momento, a autarca diz que está, também, à espera que o Governo e o Município de Lisboa encontrem lugares de "confinamento" para centenas de sem-abrigo. "É lamentável que ainda estejam na rua", critica.

A campanha da FPCUB, disponível até à próxima quinta-feira, tem o objetivo de angariar, pelo menos, mil euros para aquisição de bens alimentares. Quem apoiar com 15 euros recebe uma camisola da FPCUB. Donativos acima de 25 euros têm direito a um kit com camisola, medalha e garrafa para água.

"Não fazia sentido fazermos o passeio solidário por Lisboa, mas decidimos apoiar de outra forma quem mais necessita", frisa Filipe Beja, da FPCUB.