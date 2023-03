Campanha para pagar operação a cavalo que ficou ferido

O Hippie é um cavalo lusitano de 10 anos que, na passada quarta-feira, sofreu um "deslocamento do baço com obstrução do intestino" e foi operado num hospital veterinário na Ajuda, Lisboa.

O animal teve, entretanto, algumas complicações e está com uma insuficiência real, mas prevê-se que tenha alta no final da próxima semana. A proprietária, Dora Alves, não tem, no entanto, meios para pagar a conta.

A história é contada pela amiga Rita Pratas, que lançou a campanha "Vamos salvar o Hippie (https://www.gofundme.com/f/vamos-salvar-o-hippie) para angariar o dinheiro da operação e tratamento, que deverá rondar os 5000 euros.

O Hippie é "como se fosse um membro da família", por isso, a dona não quis abate-lo, como chegou a ser sugerido por veterinários, explica Rita Pratas ao JN.

"Por norma, estes animais são abatidos neste tipo de situação", mas trata-se de um "cavalo de família", daí os esforços para o salvar, continua. "O cavalo poderá, eventualmente, nunca mais ser montado, não sabemos qual será a situação no futuro. Mas que ele esteja vivo e feliz, é o que importa".