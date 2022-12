Caos em Lisboa: estradas cortadas, autocarros parados e metro com restrições

Augusto Correia Hoje às 07:51, atualizado às 09:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O mau tempo está a afetar a circulação de autocarros da Carris, os comboios e o Metro, em Lisboa. Há várias estradas cortadas ou com constrangimentos e ruas alagadas. Dezasseis pessoas resgatadas.

A chuva intensa que desabou sobre a região de Lisboa, noite de segunda-feira e madrugada de terça-feira, deixou a capital praticamente sitiada. Há várias estradas cortadas, dificuldades na circulação dos comboios, metro, e autocarros, ao ponto de a Proteção Civil apelar às pessoas para limitarem as deslocações, enquanto a Câmara lisboeta vai mais longe: "Fiquem em casa" e, se forem de foram não se desloquem à cidade alfacinha.

Pelo menos 22 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros durante a noite em Alcântara, dezasseis das respetivas casas e seis de um supermercado. Nos arredores de Lisboa, há ruas alagadas em Algés e Cascais.

PUB

Estradas cortadas

Na sequência do mau tempo, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), na região de Lisboa as seguintes estradas estão cortadas: EN 8 entre Odivelas e Loures, EN 250 Ikea-Frielas, em ambas devido ao rio, que galgou as margens; Estão cortadas a EN 115 na Rotunda Oliveiras e A das Lebres, em Loures, e os acessos à A8, também em Loures. Deslizamento de terras implicaram o corte da EN 115-2, Maxial-Ermegeira, e a ligação Calçada de Carriche-Odivelas. A EN9, Ponte Rol-Torres Vedras, também está cortada.

Ainda de acordo com a ANEPC, estão intransitáveis os túneis do Campo Pequeno, Campo Grande, Avenida João XXI e Avenida de Berlim, além do Eixo Norte Sul, segunda circular, no sentido Lisboa Norte, Radial de Benfica, Av. Infante D. Henrique junto ao Túnel Batista Russo, Av. Berna, Av. Calouste Gulbenkian, Todos os acessos a Praça de Espanha, Av. Ceuta, Alfredo Bensaúde, Estrada do Penedo Alcântara (vários locais), Cruzamento Gago Coutinho com EUA, Praça de Sete Rios, Avenida de Santo Contestável, Av. 24 de Julho até Belém, Avenida de Ceuta junto ao acesso à ponte 25 de abril

De acordo com informação da Infraestruturas de Portugal (IP) enviada à Lusa estão também cortados o acesso ao IC19 para Rio de Mouro, a N6 (Auto da Boa Viagem), acesso IC16 para a CRIL, Pontinha e o acesso ao IC19 para a Buraca. O IP7 está igualmente cortado no sentido Norte-Sul para a Ponte 25 de Abril.

Num ponto de situação feito pelas 7 horas, o comandante André Fernandes, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), alertou para os fortes condicionamentos de trânsito nos acessos a Lisboa, com inundações e lençóis de água que já obrigaram ao corte de dezenas de vias, e apelou às restrições na circulação e ponderem as deslocações na capital e para a mesma.

A Carris não irá iniciar a totalidade da sua atividade enquanto não estiverem garantidas condições de segurança da circulação rodoviária.

O Metro de Lisboa com restrições nas estações do Jardim Zoológico e Chelas e a estação de comboios de Algés mantém-se encerrada.

A Autoridade Nacional de Emergência à Proteção Civil apela à população para que tome precauções redobradas, restrinja ao máximo a sua movimentação ao estritamente necessário e siga as indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança.