Caos no centro de vacinação de Lisboa

Sofia Cristino Hoje às 17:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Centenas de pessoas amontoavam-se, esta tarde de segunda-feira, à porta do novo centro de vacinação covid-19 de Lisboa, que começou a funcionar há uma semana no pavilhão 1 do Estádio Universitário.

Algumas esperam há mais de duas horas para serem vacinadas. Queixam-se do "atraso enormíssimo" e da "desorganização".

"Há muita gente para o mesmo dia e outros que aparecem sem marcação. Não estão a controlar quem entra, é surreal", explicou ao JN uma das pessoas na fila.

O JN tentou perceber junto da Câmara de Lisboa os motivos do tempo de espera mas ainda não obteve resposta.

Os centros de vacinação em funcionamento no Pavilhão 3 do Estádio Universitário e nas instalações da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica foram desativados no final de maio, e quem estava previsto ser vacinado nestes centros passou para este novo centro. Com 38 postos de vacinação e um horário de funcionamento entre as 9 horas e as 19 horas, este centro tem uma capacidade de inoculação diária estimada de três mil vacinas.