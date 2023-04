Carlos Moedas recebido pelo Papa no sábado

JN/Agências Hoje às 16:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Câmara de Lisboa vai ser recebido pelo Papa Francisco no sábado, em Roma, no dia em que se assinalam 100 dias para o início da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer na capital em agosto.

Citado numa nota enviada hoje à Lusa, Carlos Moedas diz ser "emocionante" encontrar-se com o Papa Francisco e "poder transmitir todo o entusiasmo com que a cidade irá acolher de braços abertos, e de forma fraterna, os milhares de jovens que vão estar" em Lisboa.

"Estamos já em contagem decrescente para um evento único que vai marcar Lisboa e o país", acrescenta o autarca social-democrata.

PUB

De acordo com a Câmara de Lisboa, todos os trabalhos em curso para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) estão a cumprir os calendários previstos e, no que depende da autarquia, "todos os exigentes pormenores estão a ser devidamente acautelados".

"É um grande orgulho poder estar no Vaticano e partilhar uma mensagem de grande confiança, de que estamos bem preparados e com convicção de que a JMJ na nossa cidade será um enorme sucesso. Lisboa será o palco do mundo por estes dias. Lisboa não falhará", assegura Carlos Moedas.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

A JMJ nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJLisboa2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus. Este gesto marcou a abertura mundial das inscrições para o encontro mundial de jovens com o Papa.

Até ao momento já iniciaram o processo de inscrição mais de meio milhão de jovens.