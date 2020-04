Carro despista-se e invade supermercado em Lisboa

Inês Banha Hoje às 15:28 Facebook

Um carro invadiu, esta quinta-feira, um supermercado em Alcântara, na cidade de Lisboa. Ninguém ficou ferido.

Só a peritagem permitirá apurar o que esteve na origem do despiste.

O acidente aconteceu pelas 12.40 horas, no Minipreço de Alcântara, adiantou ao JN fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A mesma fonte acrescentou que a condutora do veículo não teve qualquer episódio de doença súbita imediatamente antes do despiste.

Nem a condutora nem as pessoas que, na altura do despiste, se encontravam no interior do supermercado sofreram ferimentos.

O carro será retirado do local por um reboque.

A investigação está agora a cargo da PSP.