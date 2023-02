Casal e três filhos menores em risco de ficar na rua

Lívia Camargo e Paulo Faria, com três filhos menores, têm de sair esta quinta-feira do quarto do hostel onde estão a viver desde que uma divisão da casa onde moravam, em Lisboa, se incendiou.

De malas às costas, de pensão em pensão, estão desesperados. "Não quero viver à conta dos outros pois tenho trabalho, mas neste momento (o ordenado) não chega para pagar uma casa. O que nos resta é comprarmos uma tenda", lamenta Paulo, que corre o risco de ficar a viver na rua com a família. A Câmara de Lisboa disse ao casal que não têm pontuação suficiente para lhes atribuir habitação e aconselhou-os a concorrerem a outros programas de habitação municipal.

O desespero no olhar de Paulo Faria reflete os dois últimos meses de tormento desta família. Já bateu a todas as portas, à Câmara, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, várias instituições sociais e partidos políticos e até ao presidente da República, mas em vão. "Já não sei o que fazer", desabafa. O pesadelo começou a 28 de novembro de 2022, quando a casa, onde morava há cinco anos em Arroios, ficou inabitável após uma máquina arder. O senhorio está a fazer obras e deverá aumentar a renda.