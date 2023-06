Casamentos de Santo António: noivos tímidos e emocionados a cumprir a tradição

Sofia Cristino Ontem às 22:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Reações para todos os gostos num dia inesquecível para os 16 casais de Santo António. Média de idades foi de 34 anos

Carla Duarte, 43 anos, e Nuno Duarte, 45 anos, casaram-se esta segunda-feira para celebrarem os 25 anos de namoro. "Viemos comemorar as Bodas de Prata, casando-nos. Foi ela que me pediu em casamento e o meu sonho era casar com ela", conta Nuno emocionado sem tirar o olhar da mulher. Este ano, a média de idades dos noivos de Santo António foi de 34 anos, para surpresa de vários populares. "Gostamos de vê-los mais novinhos", comentavam alguns. Dezasseis casais, 11 pela Igreja e cinco pelo civil, deram o nó hoje em Lisboa.

Pouco passava das 14 horas quando as noivas de Santo António começaram a chegar em carros clássicos ao Largo da Sé. Umas mais tímidas, de olhar arregalado surpreendidas com o aparato, outras mais emocionadas, de lágrimas nos olhos, foram recebidas com aplausos e elogios. As buzinadelas aumentavam a curiosidade de quem passava ali por acaso e de quem ia pela primeira vez ver os casamentos mais populares.